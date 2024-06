En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Fraize pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Raphaël Glucksmann avait obtenu 7,47% à Fraize il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 13% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 15,79% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Fraize Difficile de trouver un sens à cette combinaison de résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Fraize entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 45% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat de Bardella à Fraize le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Fraize, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, récoltant 55,44% des voix devant Valérie Hayer à 8,76% et Raphaël Glucksmann à 7,47%.

14:32 - Fraize avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste des communes à Fraize à l'issue de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 44,34% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,94% et 13,76% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 7,42% des voix pour sa part. Pour le second tour du scrutin, c'est de nouveau la candidate du RN qui l'emportait à Fraize avec 67,85%, devant Emmanuel Macron à 32,15%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Fraize ? Les législatives avaient donné un excellent résultat pour le RN à Fraize. C'est en effet Gaëtan Dussausaye qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 37,46% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Vosges. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 55,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,04%.

11:02 - Fraize : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Fraize déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 189 hab par km² et 40,49% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 14,09% peut agir sur les espérances des habitants en matière de directives sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1965,85 euros/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (16,93%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,1%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fraize mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Fraize L'analyse des précédents scrutins électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 49,78% des personnes aptes à voter à Fraize avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,98% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,18% au premier tour. Au second tour, 56,53% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 27,52% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,54% au second tour.