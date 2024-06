En direct

19:49 - Le Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Granges-Aumontzey ? L'autre interrogation de ces législatives sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 22,79% des suffrages dans la localité. Une performance à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,43% pour Yannick Jadot, 2,49% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 10,26% à Granges-Aumontzey le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (5,59%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,96%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,74%) le 9 juin. En d'autres termes, un total de 20% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Granges-Aumontzey Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais des éléments se distinguent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Granges-Aumontzey entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 34% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,6% pour Jordan Bardella à Granges-Aumontzey au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux élections européennes à Granges-Aumontzey. Le bulletin a cumulé 43,6% des suffrages, face à Valérie Hayer à 11,18% et Raphaël Glucksmann à 10,26%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Granges-Aumontzey en 2022 ? La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 29,45% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Granges-Aumontzey. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,92%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,2% des suffrages. Au second tour deux semaines plus tard, c'est encore Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Granges-Aumontzey avec 52,62%, devant Emmanuel Macron à 47,38%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Aux législatives en 2022 à Granges-Aumontzey, le RN arrivait à la deuxième place, 26,16% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 32,44% pour David Valence (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (55,98%). David Valence s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Granges-Aumontzey : tour d'horizon démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Granges-Aumontzey, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 1 583 logements pour 2 590 habitants, la densité de la commune est de 92 habitants par km². Ses 175 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (66,39%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,6% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 056 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,77%, révélant une situation économique précaire. Ainsi, à Granges-Aumontzey, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Granges-Aumontzey : ce qu'il faut retenir Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés des élections législatives 2024 à Granges-Aumontzey (88640). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,87% au premier tour. Au deuxième tour, 43,77% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Granges-Aumontzey ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,75% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 74,93% au premier tour, ce qui représentait 1 518 personnes. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national pourraient faire augmenter la participation à Granges-Aumontzey.