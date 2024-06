En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Ingrandes convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Ingrandes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,09% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 9,85% à Ingrandes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 16% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Des législatives déjà promises au Rassemblement national à Ingrandes Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais des éléments émergent… La progression du RN semble déjà forte à Ingrandes entre le score de Jordan Bardella en 2019 (37,32%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (44,7%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 44% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Ingrandes le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus évident au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Il y a quelques semaines en effet, à Ingrandes, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 44,7% des voix devant Valérie Hayer à 14,55% et Raphaël Glucksmann à 9,85%. Si on entre dans le détail, 295 électeurs l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Ingrandes avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est probablement la référence pour juger une préférence politique locale. La commune d'Ingrandes avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national écrasait le match avec 37,89% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,47% et 12,38% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 4,25% des voix pour sa part. En finale de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant avec 56,27%, devant Emmanuel Macron à 43,73%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Ingrandes ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN tirait son épingle du jeu à Ingrandes au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Vienne, c'est Marion Latus qui démarrait en pôle position au premier tour avec 36,43%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 55,94%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,06%.

11:02 - Ingrandes : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire d'Ingrandes, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 714 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 108 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,26%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,09% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 240,20 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Ingrandes, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Ingrandes : scrutin en cours Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? A l'occasion des européennes de début juin, 1 378 électeurs d'Ingrandes s'étaient rendus aux urnes (soit 50,73%), contre un taux de participation de 55,17% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 50,33% au premier tour. Au deuxième tour, 47,85% des citoyens se sont déplacés. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.