En direct

19:49 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Issenheim, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,4% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,29% pour Yannick Jadot, 0,92% pour Fabien Roussel et 1,79% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 9,71% à Issenheim pour les élections continentales. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 17% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Issenheim Difficile de résumer clairement cette masse de résultats. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire de Bardella à Issenheim Une autre élection, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Issenheim, avec 41,46%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 14,22% et Raphaël Glucksmann à 9,71%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Issenheim lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,31% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Issenheim. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,06%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 7,16% des suffrages. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du Rassemblement national qui l'emportait avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à Issenheim ? Le RN parvenait en première position à Issenheim au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Marion Wilhelm au sommet au premier tour, avec 26,23% dans la cité, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Haut-Rhin. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 57,02%.

11:02 - Issenheim : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Issenheim mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 15,16% des résidents sont des enfants, et 28,85% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 095 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,07%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,41%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Issenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,93% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Issenheim pour les législatives Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 52,44% au niveau d'Issenheim (Haut-Rhin), contre un taux de participation de 49,92% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,38% au premier tour et seulement 38,93% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 77,99% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 77,8% au second tour, ce qui représentait 2 004 personnes.