Résultat des législatives 2024 à Bergholtz (68500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Bergholtz, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau national sont un premier indice. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 10,95% des voix à Bergholtz. Une poussée à compléter néanmoins avec les 14,35% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 20 points à Bergholtz Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 20 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Bergholtz ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement français. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Bergholtz avait vu en revanche le binôme La République en Marche l'emporter avec 32,23%, alors que le RN sera distancé à 17,22%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 52,43% contre 47,57% pour les perdants. Hubert Ott conservait donc son avance sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Bergholtz ce dimanche ? Grâce à 37,62% des bulletins de vote, Nathalie Aubert (Rassemblement National) a pris la tête à Bergholtz, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative. En deuxième position, Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 36,19%. De son côté, Lilian Bourgeois (Union de la gauche) obtenait 10,95% des électeurs. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives, quelle est la participation à Bergholtz ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Bergholtz, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 73,99%, plus élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 59,65% des inscrits sur les listes électorales de Bergholtz (68) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 55,48% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - 73,99% de participation lors du 1er tour des législatives à Bergholtz Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Bergholtz ? Le taux de votants à Bergholtz pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 73,99%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 53,73% au premier tour et 47,03% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 81,76% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection. La participation était de 81,88% au second tour, c'est-à-dire 696 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Bergholtz ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bergholtz Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des législatives à Bergholtz comme dans toute la France. Dotée de 505 logements pour 1 108 habitants, la densité de la ville est de 247 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 596 foyers fiscaux. Dans le bourg, 16,95% des résidents sont des enfants, et 29,28% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,74% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 95,87 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Bergholtz manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.