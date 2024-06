Résultat des législatives à Joué-l'Abbé : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate du parti frontiste prenait une avance notable avec 29,69% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,31% et 19,28% des voix. Yannick Jadot devait se contenter de la quatrième place avec 4,24% des suffrages. Avec 45,24%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,76%.

11:02 - Dynamique électorale à Joué-l'Abbé : une analyse socio-démographique

Comment la population de Joué-l'Abbé peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 4,33% et une densité de population de 124 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (7,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 462 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,72%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,13%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Joué-l'Abbé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,7% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.