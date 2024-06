Résultat des législatives à la Chartre-sur-le-Loir : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 27,03% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,59%, suivi donc de Marine Le Pen avec 27,03% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,49%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,3% contre 53,7%).

Le poids démographique et économique de la Chartre-sur-le-Loir aux législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Chartre-sur-le-Loir révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 17,0% et une densité de population de 175 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (58,46%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 526 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,0%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Chartre-sur-le-Loir mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,74% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.