Résultat des législatives à la Copechagnière : l'élection 2024 en direct

Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen à la Copechagnière. Ladite liste enregistrait 39,36% des votes, soit 135 voix, face à Valérie Hayer à 20,12% et François-Xavier Bellamy à 10,2%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à la Copechagnière au premier tour de la dernière présidentielle

Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à la Copechagnière avec 26,49% contre 37,37% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 11,05% et 5,79% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 39,56% contre 60,44%.