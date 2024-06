Résultat des législatives à la Guierche : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 36,85% pour la liste RN à la Guierche il y a trois semaines Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à la Guierche. Le mouvement a séduit 36,85% des suffrages, devant Valérie Hayer à 13,58% et Raphaël Glucksmann à 13,15%.

14:32 - 33,15% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à la Guierche C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à la Guierche pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 33,15% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,62% et 17,74% des voix. Yannick Jadot devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 4,68% des voix pour sa part. Avec 47,8%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,2%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste il y a deux ans Revenir sur le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à la Guierche, comptant 25,41%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 27,53% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Jean-Carles Grelier (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - La Guierche et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de la Guierche, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 535 logements pour 1 231 habitants, la densité de la commune est de 136 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 674 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,79%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 40,15% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 427,17 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À la Guierche, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Guierche : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à la Guierche (72380) ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,34% au premier tour et seulement 56,63% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 942 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,96% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 20,51% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de la Guierche.