Résultat des législatives à la Rabatelière : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un 30,97% dans la moyenne nationale pour le RN à la Rabatelière le 9 juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc encore plus sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Rabatelière, avec 30,97%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 18,75% et François-Xavier Bellamy à 14,49%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à la Rabatelière au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à la Rabatelière avec 26,09% contre 37,65% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 11,38% et 5,95% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 37,04% contre 62,96%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à la Rabatelière Le score obtenu par le RN sera un point d'observation clé pour ces élections législatives à l'échelle locale. Au premier tour des élections législatives 2022, La Rabatelière, couverte par la 4ème circonscription de la Vendée, verra le binôme estampillé Divers droite s'imposer avec 50,46%, alors que le RN restera derrière à 10,64%. Sur la commune de la Rabatelière, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Véronique Besse dans la localité.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à la Rabatelière Quelle influence les électeurs de la Rabatelière exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 22,94% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,36% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 335 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,68%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,56%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Rabatelière mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,53% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Elections législatives précédentes à la Rabatelière : l'impact de la participation À la Rabatelière, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,83% au premier tour et seulement 37,48% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 727 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,84% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,37% au deuxième tour, soit 577 personnes. L'inflation dans le pays serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de la Rabatelière.