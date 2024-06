En direct

19:51 - À Loudun, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,43% à Loudun début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 18% sur place. Lors du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,67% des bulletins dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,58% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a lourdement avancé à Loudun en 5 ans Que peut-on déduire de toutes ces données ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Loudun entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,52% pour la liste de Jordan Bardella à Loudun le 9 juin dernier Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. 40,52% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Loudun, devant Valérie Hayer à 15,5% et Raphaël Glucksmann à 10,43%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi 936 électeurs de Loudun.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Loudun au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,18% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Loudun. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,42%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 6,23% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,69% contre 52,31%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Il y a deux ans, lors des législatives à Loudun, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,29% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 41,77% pour Nicolas Turquois (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,14%). Nicolas Turquois s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Loudun : un regard sur la démographie locale A la mi-journée des législatives, Loudun fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 743 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 437 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 314 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (33,13%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 168 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1908,09 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,57%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Loudun manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Loudun L'observation des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 4 927 inscrits sur les listes électorales à Loudun, 50,48% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 49,51% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,39% au premier tour et seulement 54,24% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,34% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 27,04% au deuxième tour.