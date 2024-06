Résultat des législatives à Luceau : l'élection 2024 en direct

17:23 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Luceau

Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 245 habitants de Luceau passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, attirait ainsi 45,88% des votes devant Raphaël Glucksmann à 13,48% et Valérie Hayer à 11,99%.