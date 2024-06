Résultat des législatives à Luché-Pringé : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Luché-Pringé. Marine Le Pen écrasait le match avec 31,63% au premier round contre 30,15% pour Emmanuel Macron et 12,85% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,48% des suffrages. Au 2e tour, c'est également Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 50,9%, devant Emmanuel Macron à 49,1%.

11:02 - Luché-Pringé : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Luché-Pringé, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Dans la ville, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,88% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 10,56%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,42%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,95%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Luché-Pringé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.