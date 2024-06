Résultat des législatives à Mansigné : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini première avec 36,51% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Mansigné. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,12%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 6,23% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au second tour avec 56,88%.

11:02 - Mansigné : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment les électeurs de Mansigné peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 43 hab/km² et 42,68% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,3% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,05%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 531 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,81%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,16%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Mansigné mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,22% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.