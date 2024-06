Résultat des législatives à Marçon : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen à Marçon. Le bulletin attirait 41,35% des suffrages, devant Valérie Hayer à 10,55% et Raphaël Glucksmann à 9,7%.

L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait engrangé 34,31% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 25,5% et 15,15%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,45% contre 46,55%).

11:02 - Dynamique électorale à Marçon : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique de Marçon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Dans la localité, 18,49% des résidents sont des enfants, et 9,01% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (32,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 461 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,10%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,33%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,73%, comme à Marçon, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.