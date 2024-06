Résultat des législatives à Marigné-Laillé : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Marigné-Laillé, à 40,43%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 13,95% et Raphaël Glucksmann à 12,52%.

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. La ville de Marigné-Laillé s'était clairement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022. La figure de l'ancien Front national s'imposait avec 34,17% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,15% et 17,78% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 4,36% des voix. Au deuxième tour de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui s'imposait à Marigné-Laillé avec 54,86%, devant Emmanuel Macron à 45,14%.

Regarder le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Marigné-Laillé. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Sarthe, c'est Bruno Pinçon qui démarrait en pôle position au premier tour avec 30,15%. Eric Martineau (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,21%.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Marigné-Laillé ?

Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Début juin, durant les européennes, le taux de participation s'élevait à 47,92% des votants de Marigné-Laillé, contre un taux de participation de 52,27% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,43% au premier tour et seulement 42,88% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marigné-Laillé ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.