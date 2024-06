Résultat des législatives à Méréville : l'élection 2024 en direct

15:36 - 39,91% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Méréville

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Méréville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,09%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 39,91% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 13,91% et 7,98% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,53% contre 64,47%.