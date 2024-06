Résultat des législatives à Mesnard-la-Barotière : l'élection 2024 en direct

14:32 - Mesnard-la-Barotière avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle

Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mesnard-la-Barotière lors du premier tour de la présidentielle avec 41,38%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,3%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 10,44% et 5,58% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 31,39% contre 68,61%.