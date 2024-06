En direct

19:50 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Mirecourt ? Une autre question qui enveloppe ces législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 11,9% à Mirecourt. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 6,8% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,09% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,53% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 24% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Mirecourt, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 21,54% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'évolution éclair du RN à Mirecourt en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Mirecourt entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 26% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Mirecourt début juin ? Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mirecourt, à 37,03%, soit 588 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 15,3% et Raphaël Glucksmann à 11,9%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Mirecourt C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mirecourt lors du premier tour de la présidentielle avec 28,59%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,48%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,52% et 4,42% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,24% contre 55,76%.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Mirecourt ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Mirecourt, cumulant 18,95% des votes sur place, contre 23,43% pour François-Xavier Wein (Divers gauche). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Les Républicains avec 39,95% contre 60,05% pour les vainqueurs. C'est en revanche Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mirecourt Dans la ville de Mirecourt, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,74%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 145 €/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (24,68%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,64%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Mirecourt mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,39% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Mirecourt ? L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention à Mirecourt. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,51% au premier tour. Au deuxième tour, 57,81% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 31,13% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 31,72% au deuxième tour.