Résultat des législatives à Montaigu-Vendée : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Que vont choisir les électeurs de Glucksmann à Montaigu-Vendée ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Pour le premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 22,79% des bulletins dans la commune. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 15,8% à Montaigu-Vendée. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (5,86%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,27%) et enfin de Léon Deffontaine (1,79%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 28% sur place.

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Montaigu-Vendée Alors que tirer de tous ces scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Montaigu-Vendée entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 17% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 23,49% pour la liste Bardella à Montaigu-Vendée le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Montaigu-Vendée, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 23,49% des voix face à Valérie Hayer à 22,39% et Raphaël Glucksmann à 15,8%.

14:32 - 41,42% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Montaigu-Vendée La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Montaigu-Vendée que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La leader de la formation avait rassemblé 16,06% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,42%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,52% et Marine Le Pen avec 16,06%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,89% contre 73,11%).

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Montaigu-Vendée ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Montaigu-Vendée il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 9,22% au premier tour, contre 39,42% pour Véronique Besse (Divers droite), Montaigu-Vendée étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Vendée. Montaigu-Vendée optera d'ailleurs encore pour Véronique Besse au second tour, finalement en tête localement avec 61,51%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Montaigu-Vendée À Montaigu-Vendée, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 1709 habitants/km² et un taux de chômage de 7,2%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,05%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 7 995 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,12%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,55%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montaigu-Vendée mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,23% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Montaigu-Vendée ? Au fil des derniers scrutins électoraux, les 21 241 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 52,24% des électeurs de Montaigu-Vendée (Vendée), contre un taux de participation de 53,21% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,29% au premier tour. Au second tour, 42,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.