19:37 - Un résultat aux législatives entre 23% et 28% à Mosnac-Saint-Simeux pour le Nouveau Front populaire ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 11,6% à Mosnac-Saint-Simeux début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Mosnac-Saint-Simeux, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,53% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 13 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Mosnac-Saint-Simeux Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais des éléments se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Mosnac-Saint-Simeux entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Mosnac-Saint-Simeux début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est évocateur. Dans le détail, 164 votants de Mosnac-Saint-Simeux ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a convaincu ainsi 38,05% des votes face à Valérie Hayer à 14,62% et Raphaël Glucksmann à 11,6%.

14:32 - 28,79% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Mosnac-Saint-Simeux La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 28,79% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Mosnac-Saint-Simeux. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,6%. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec 5,51% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,58% contre 50,42%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Mosnac-Saint-Simeux Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection législative 2024 localement, comme dans le reste de la France. Au premier tour des élections législatives 2022, Mosnac-Saint-Simeux, couverte par la 2ème circonscription de la Charente, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 28,53%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 23,04%. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,5%, contre 48,50% pour le binôme LREM.

11:02 - Mosnac-Saint-Simeux : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Mosnac-Saint-Simeux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 508 logements pour 985 habitants, la densité de la ville est de 73 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 566 foyers fiscaux. Dans le bourg, 17,17% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,88% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 38,11% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 440,56 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Mosnac-Saint-Simeux, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Mosnac-Saint-Simeux À Mosnac-Saint-Simeux, l'une des clés du scrutin législatif sera l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,55% au premier tour. Au deuxième tour, 53,75% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Mosnac-Saint-Simeux ? Pour rappel, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 85,11% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 85,37% au premier tour, soit 665 personnes.