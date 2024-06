En direct

19:49 - À Moyenmoutier, quel candidat vont retenir les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,83% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 7,37% à Moyenmoutier début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,56% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,99% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 13% cette fois.

18:42 - Le RN a largement séduit à Moyenmoutier Que retenir des résultats des dernières élections ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine tout proche des 50% voire plus à Moyenmoutier ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella au-dessus des 50% à Moyenmoutier le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Moyenmoutier. Le bulletin glanait 56,81% des votes, devant Valérie Hayer à 9,02% et Raphaël Glucksmann à 7,37%.

14:32 - 44,32% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Moyenmoutier L'élection du président de la République avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de l'ancien Front national prenait la tête avec 44,32% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 19,77% et 12,16% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,49% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait à Moyenmoutier avec 67,39%, devant Emmanuel Macron à 32,61%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national il y a deux ans Le nombre de votes en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national arrivait en première position à Moyenmoutier lors des législatives de 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription des Vosges, c'est Gaëtan Dussausaye qui démarrait en pôle position au premier tour avec 37,24%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 59,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,50%.

11:02 - Moyenmoutier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Moyenmoutier exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 15,04% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,42% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 908 €/an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (16,7%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,2%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Moyenmoutier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 43,17% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - La participation aux élections législatives à Moyenmoutier (88420) Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Lors des européennes de début juin, 51,38% des électeurs de Moyenmoutier (Vosges) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,27% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 58,55% au premier tour. Au deuxième tour, 58,79% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Moyenmoutier ? Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 27,53% au premier tour.