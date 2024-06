En direct

19:51 - Que vont décider les supporters de gauche à Neufchâteau ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 10,83% à Neufchâteau pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un score de 17% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,78%), de Marie Toussaint (2,49%) et enfin de Léon Deffontaine (1,88%). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Neufchâteau, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 18,82% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 13 points à Neufchâteau Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Neufchâteau le 9 juin ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Neufchâteau, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 41,79% des votes face à Valérie Hayer à 13,79% et Raphaël Glucksmann à 10,83%.

14:32 - Neufchâteau avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La candidate de l'ancien FN s'imposait avec 30,14% au premier tour contre 26,48% pour Emmanuel Macron et 15,53% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,84% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN conservait son avantage avec 51,57% contre 48,43%.

12:32 - Quel résultat à Neufchâteau pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Aux législatives en 2022 à Neufchâteau, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 19,86% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 23,09% pour Christophe Laurent (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains (55,82%). C'est donc Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) qui l'emportait.

11:02 - Démographie et politique à Neufchâteau, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, Neufchâteau se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 580 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 581 entreprises, Neufchâteau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (66,92%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 371 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,07%, Neufchâteau est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 804 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,52%, annonçant une situation économique fragile. À Neufchâteau, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Neufchâteau À Neufchâteau, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 676 personnes en âge de voter dans la commune, 68,67% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 69,7% au second tour, c'est-à-dire 3 258 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,61% au premier tour et seulement 40,32% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Neufchâteau pour les législatives 2024 ? Quel député détrônera Jean-Jacques Gaultier dans la 4ème circonscription des Vosges ?