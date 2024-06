Résultat des législatives à Neufchâtel-en-Saosnois : l'élection 2024 en direct

Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. Si on se penche sur le détail, 153 habitants de Neufchâtel-en-Saosnois passés par les isoloirs ont en effet préféré l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait 47,81% des votes contre Valérie Hayer à 10,63% et François-Xavier Bellamy à 9,38%.

Marine Le Pen avait marqué des points à Neufchâtel-en-Saosnois lors de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 31,94% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,95% et 15,59% des voix. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec 7,6% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est de nouveau la numéro 1 du parti d'extrême droite qui l'emportait à Neufchâtel-en-Saosnois avec 55,79%, devant Emmanuel Macron à 44,21%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Neufchâtel-en-Saosnois, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 25,73% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 30,62% pour Jean-Carles Grelier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (56,55%). Jean-Carles Grelier conservait donc son avance sur place.

Dans les rues de Neufchâtel-en-Saosnois, les élections sont en cours. Dotée de 507 logements pour 1 043 habitants, la densité de la commune est de 44 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 43 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 557 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,91%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 36,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 43,52% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 250,99 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Neufchâtel-en-Saosnois montre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Neufchâtel-en-Saosnois

Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur déterminant du scrutin législatif à Neufchâtel-en-Saosnois. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,59% au premier tour et seulement 59,6% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Neufchâtel-en-Saosnois ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,29% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 23,12% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre la Palestine et Israël, seraient notamment susceptibles de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Neufchâtel-en-Saosnois.