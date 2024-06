Résultat des législatives à Pontoise : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Pontoise, qui va récupérer les 36,89% de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Pontoise, le binôme Nupes avait en effet accumulé 36,89% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 14,96% à Pontoise le 9 juin. Mais ce sont 42% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (22,38%), de Marie Toussaint (5,77%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,83%).

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Pontoise ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… La progression du RN est déjà solide à Pontoise entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,97%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,88%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Pontoise lors des européennes En deux ans, cet équilibre politique a été atomisé, à l'échelle nationale comme au niveau local. Même si toutes les villes ne sont pas concernées de la même façon. Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet lors des élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Pontoise, puisque la liste de Manon Aubry a pris la première place avec 22,38%, contre 20,88% pour le RN.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Pontoise au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen restait largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 14,41% contre 26,33% pour Emmanuel Macron et 34,84% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 68,96% contre 31,04% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Leïla Ivorra (Nupes) en avance lors des dernières législatives à Pontoise Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Pontoise il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 12,41% au premier tour, contre 36,89% pour Leïla Ivorra (LFI-PS-PC-EELV), Pontoise votant pour la 1ère circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (52,81% contre 47,19% pour le RN). Leïla Ivorra conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Pontoise En pleine campagne électorale législative, Pontoise est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 31 327 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 3 280 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 641 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 21,38% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 16,66% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 5 117 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,38%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2515,39 €/mois. À Pontoise, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives à Pontoise Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Pontoise (95000) ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Pontoise. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 17 001 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 33,57% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 27,07% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,55% au premier tour et seulement 54,28% au second tour. Quel député se substituera à Leïla Ivorra dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise ?