Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à près de 37% ou plus à Pulversheim ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Pulversheim et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Pulversheim contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,91%. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,75%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 627 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 978 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,09%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,67%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pulversheim mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,71% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.