Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Raon-l'Étape, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 48,86% des suffrages contre Valérie Hayer à 10,6% et Raphaël Glucksmann à 8,28%.

La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 37,62% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Raon-l'Étape. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,94%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,55% des suffrages. Au second tour de l'élection, c'est encore la cheffe de file du parti d'extrême droite qui l'emportait à Raon-l'Étape avec 59,38%, devant Emmanuel Macron à 40,63%.

11:02 - Raon-l'Étape : élections législatives et dynamiques démographiques

La structure démographique et socio-économique de Raon-l'Étape détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 21,03%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 495 €/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,79%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (10,62%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Raon-l'Étape mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 41,73% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.