En direct

19:48 - Que vont trancher les supporters de Glucksmann à Remoulins ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste menée par Raphaël Glucksmann avait glané 9,97% à Remoulins le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 24% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Remoulins, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 22,37% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN en force à Remoulins pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà puissante à Remoulins entre le score de Jordan Bardella en 2019 (41,86%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (45,35%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Remoulins début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 45,35% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Remoulins, contre Manon Aubry à 11,72% et Raphaël Glucksmann à 9,97%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi 414 votants de Remoulins.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Remoulins au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,18% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Remoulins. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,57% et Emmanuel Macron troisième avec 16,13%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,83% des suffrages pour sa part. Nouveau coup de poing de Marine Le Pen au 2e tour face à Macron avec 61,53%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse n'est pas une garantie… En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un très gros score à Remoulins. C'est en effet Pascale Bordes qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 31,94% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 60,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,02%.

11:02 - Remoulins : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Remoulins, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 260 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 311 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (66,17%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 121 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2083,89 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 19,16%, révélant une situation économique fragile. À Remoulins, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Remoulins : facteurs et implications Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 828 personnes en âge de voter à Remoulins, 48,58% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 48,66% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 57,45% au premier tour et seulement 57,51% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Remoulins ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.