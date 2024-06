Résultat des législatives à Requeil : l'élection 2024 en direct

Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui a eu lieu il y a quelques jours. Le 9 juin en effet, à Requeil, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 47,92% des votes face à Valérie Hayer à 13,89% et Raphaël Glucksmann à 9,26%. Si on entre dans le détail, 207 votants se sont tournés vers elle dans la cité.

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. La cité de Requeil avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national finissait avec 37,23% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,56% et 17,76% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,61% des suffrages. Au 2e tour, Marine Le Pen écrasait aussi Emmanuel Macron avec 59,7%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Requeil : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Requeil, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,91%. En outre, le taux de ménages propriétaires (80,66%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 417 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,37%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,26%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Requeil mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.