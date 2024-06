En direct

19:47 - Quels pourraient être les reports du vote de gauche à Saint-Geniès-de-Comolas ? Une autre source de doute de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 21,26% des suffrages dans la commune. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 11,24% à Saint-Geniès-de-Comolas début juin. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Des législatives déjà promises au Rassemblement national à Saint-Geniès-de-Comolas Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Quand on analyse la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à près de 40% à Saint-Geniès-de-Comolas. Une projection qui concorde avec les électeurs également grappillés par les lepénistes sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Saint-Geniès-de-Comolas il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière semble également avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Saint-Geniès-de-Comolas. Le bulletin enregistrait 40,59% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 11,24% et Valérie Hayer à 9,94%.

14:32 - Saint-Geniès-de-Comolas avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. On remarque que le RN avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 32,27% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 20,21% et 18,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,14% contre 42,86%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Saint-Geniès-de-Comolas Au niveau local, le résultat du RN à ces élections législatives sera très scruté. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Geniès-de-Comolas lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Gard, c'est Pascale Bordes qui arrivait en tête au premier tour avec 33,48%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,92%.

11:02 - Saint-Geniès-de-Comolas : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Geniès-de-Comolas comme partout en France. Avec une population de 2 010 habitants répartis dans 924 logements, cette commune présente une densité de 230 habitants/km². L'existence de 113 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,76% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 41,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,40 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Geniès-de-Comolas, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Geniès-de-Comolas pour les élections législatives À Saint-Geniès-de-Comolas (30150), l'une des grandes inconnues des élections législatives sera à n'en pas douter la participation. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,16% au premier tour. Au deuxième tour, 54,45% des électeurs ne se sont pas déplacés. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 483 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,39% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,12% au premier tour.