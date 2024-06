Résultat des législatives à Saint-Malô-du-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Malô-du-Bois il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. 26,4% des voix se sont en effet tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Saint-Malô-du-Bois, face à Valérie Hayer à 22,16% et François-Xavier Bellamy à 18,06%. Le mouvement nationaliste a rassemblé ainsi 193 votants de Saint-Malô-du-Bois.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Malô-du-Bois au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Saint-Malô-du-Bois avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 18,62%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 41,3% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, avec respectivement 9,55% et 8,98% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 30,49% contre 69,51%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Saint-Malô-du-Bois ? Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés localement pour ces législatives 2024. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Malô-du-Bois, récoltant 11,65% des suffrages sur place, contre 40,63% pour Véronique Besse (Divers droite). Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Véronique Besse (Divers droite) pour la première position localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Malô-du-Bois aux élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Malô-du-Bois comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 618 habitants répartis dans 676 logements, cette ville présente une densité de 111 habitants par km². Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 493 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 22,52% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 3,84% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,97% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 48,88% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 584,96 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Malô-du-Bois, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Malô-du-Bois Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Au moment des dernières élections européennes, le taux de participation représentait 57,16% dans la commune de Saint-Malô-du-Bois. Le taux de participation était de 54,81% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,91% au premier tour et seulement 43,76% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Malô-du-Bois ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 306 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 82,07% avaient participé à l'élection. La participation était de 83,38% au premier tour, ce qui représentait 1 089 personnes.