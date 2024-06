Résultat des législatives à Saint-Mars-la-Réorthe : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Bardella à son niveau national à Saint-Mars-la-Réorthe début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Saint-Mars-la-Réorthe. Ladite liste a enregistré 32,91% des voix, face à Valérie Hayer à 16,96% et François-Xavier Bellamy à 12,66%.

14:32 - 41,85% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Saint-Mars-la-Réorthe La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait accumulé 19,73% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,85%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,73% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,15%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 36,48% contre 63,52%).

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Saint-Mars-la-Réorthe ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 8,42% à Saint-Mars-la-Réorthe, le RN avait été distancé par les 45,41% du binôme Divers droite au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Véronique Besse (Divers droite) au sommet localement.

11:02 - Saint-Mars-la-Réorthe : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans les rues de Saint-Mars-la-Réorthe, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 023 habitants répartis dans 455 logements, cette localité présente une densité de 103 habitants/km². Avec 50 entreprises, Saint-Mars-la-Réorthe offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,45%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 47,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 182,33 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Mars-la-Réorthe participe à l'histoire du pays.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Mars-la-Réorthe L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Au moment des dernières élections européennes, 58,08% des électeurs de Saint-Mars-la-Réorthe (Vendée) avaient participé au vote, contre un taux de participation de 57,16% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,34% au premier tour et seulement 46,9% au second tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, sur les 709 personnes en âge de voter au sein de la localité, 86,48% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 85,19% au premier tour, soit 604 personnes.