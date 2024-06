Résultat des législatives à Saint-Martin-des-Tilleuls : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Martin-des-Tilleuls le 9 juin Un autre scrutin bien plus proche est venu dézinguer l'équilibre établi il y a deux ans. Si on se penche sur le détail, 110 électeurs de Saint-Martin-des-Tilleuls ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, cumulait ainsi 27,57% des votes devant Valérie Hayer à 24,56% et François-Xavier Bellamy à 10,53%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Saint-Martin-des-Tilleuls ? La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pointage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait accumulé 22,41% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 43,1%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,41% et Jean-Luc Mélenchon avec 10,66%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 29,77% contre 70,23%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Saint-Martin-des-Tilleuls ? Regarder le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse est à utiliser avec des pincettes… Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 7,34% au premier tour, contre 40,96% pour Véronique Besse (Divers droite), Saint-Martin-des-Tilleuls faisant partie de la 4ème circonscription de la Vendée. Bis repetita au second tour, le parti laissant également le binôme Divers droite remporter le scrutin.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Martin-des-Tilleuls À Saint-Martin-des-Tilleuls, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec un taux de chômage de 4,09% et une densité de population de 74 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,92%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (3,09%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Martin-des-Tilleuls mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,32% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saint-Martin-des-Tilleuls Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Martin-des-Tilleuls, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,78% au premier tour et seulement 41,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Martin-des-Tilleuls ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,49% au sein de la commune. Le taux de participation était de 84,05% au premier tour, c'est-à-dire 669 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français est en mesure de pousser les citoyens de Saint-Martin-des-Tilleuls à s'intéresser plus fortement à l'élection.