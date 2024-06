Résultat des législatives à Saint-Ouen-en-Belin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Ouen-en-Belin le 9 juin dernier ? On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a bouleversé le pays il y a peu. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 à Saint-Ouen-en-Belin. Ladite liste a séduit 40,72% des voix, soit 193 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 13,92% et Valérie Hayer à 6,75%.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Ouen-en-Belin ? La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,32% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Ouen-en-Belin. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,94%. Yannick Jadot ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,18% des voix pour sa part. Avec 46,28%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,72%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Saint-Ouen-en-Belin ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Saint-Ouen-en-Belin. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Sarthe, c'est Bruno Pinçon qui démarrait en pôle position au premier tour avec 28,64%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Eric Martineau (La République en Marche) chez les électeurs avec 51,37%.

11:02 - Saint-Ouen-en-Belin : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Ouen-en-Belin mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 6,71% et une densité de population de 85 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (10,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 420 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,86%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,66%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Ouen-en-Belin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,84% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Ouen-en-Belin pour les législatives À Saint-Ouen-en-Belin, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,06% au premier tour. Au second tour, 40,47% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 74,56% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 76,76% au deuxième tour, soit 783 personnes.