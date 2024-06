Résultat des législatives à Saint-Paul-en-Pareds : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême est sans doute la référence pour estimer une tendance politique locale. Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Saint-Paul-en-Pareds que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait accumulé 13,63% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 51,59%, suivi donc de Marine Le Pen avec 13,63% et Jean-Luc Mélenchon avec 8,81%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,09% contre 74,91%).

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Paul-en-Pareds, grappillant 7,01% des suffrages sur place, contre 47,79% pour Véronique Besse (Divers droite). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Divers droite avec 46,22% contre 53,78% pour les vainqueurs. Véronique Besse remportait donc cette élection sur place.

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Paul-en-Pareds

Dans la ville de Saint-Paul-en-Pareds, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 22,05% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 20,47% ont plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 549 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,13%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Paul-en-Pareds mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,02% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.