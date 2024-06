En direct

19:48 - Un bloc de gauche entre 23% et 24% à Saint-Victor-la-Coste pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 12,29% à Saint-Victor-la-Coste pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. A l'occasion du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,74% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Saint-Victor-la-Coste Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Saint-Victor-la-Coste entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 40% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Victor-la-Coste au début du mois ? Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. 40,61% des suffrages se sont en effet dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saint-Victor-la-Coste, contre Valérie Hayer à 12,88% et Raphaël Glucksmann à 12,29%. Le RN a séduit ainsi 413 votants de Saint-Victor-la-Coste.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Saint-Victor-la-Coste au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,06% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Saint-Victor-la-Coste. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,77%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 9,32% des suffrages pour sa part. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du parti frontiste qui passait devant avec 52,65%, devant Emmanuel Macron à 47,35%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections des députés, localement. Aux législatives en 2022 à Saint-Victor-la-Coste, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 28,66% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 30,46% pour Anthony Cellier (La République en Marche) au premier tour. Au second, il triomphait pourtant avec 51,27% des votes, devant les candidats LREM (48,73%). C'est donc Pascale Bordes chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Victor-la-Coste aux législatives La composition démographique et socio-économique de Saint-Victor-la-Coste définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,86% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2566,44 €/mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 852 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,01%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Victor-la-Coste mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,84% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Saint-Victor-la-Coste L'analyse des consultations politiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, sur les 1 788 inscrits sur les listes électorales à Saint-Victor-la-Coste, 58,5% étaient allés voter, contre une participation de 52,54% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,13% au premier tour. Au deuxième tour, 47,84% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Victor-la-Coste ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.