Résultat des législatives à Saintines : l'élection 2024 en direct

Démographie et politique à Saintines, un lien étroit

Dans la ville de Saintines, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 360 hab/km² et 52,43% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 13,11% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,69%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 327 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,92%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,13%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saintines mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,89% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.