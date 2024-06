En direct

19:48 - À Saulcy-sur-Meurthe, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saulcy-sur-Meurthe, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,71% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,07% à Saulcy-sur-Meurthe. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,71% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,96% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 14% cette fois.

18:42 - 17 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saulcy-sur-Meurthe Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 17 points à Saulcy-sur-Meurthe entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 51,04% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Saulcy-sur-Meurthe au début du mois Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saulcy-sur-Meurthe, avec 51,04%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 12,76% et Raphaël Glucksmann à 8,07%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Saulcy-sur-Meurthe ? Marine Le Pen avait fini première avec 38,25% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Saulcy-sur-Meurthe. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,5% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,83%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,96% des voix. En finale deux semaines plus tard, c'est encore la cheffe de file du parti d'extrême droite qui passait devant à Saulcy-sur-Meurthe avec 59,62%, devant Emmanuel Macron à 40,38%.

12:32 - Quel score à Saulcy-sur-Meurthe pour Ensemble aux législatives 2024 ? Regarder le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Saulcy-sur-Meurthe, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 32,32% des votants ayant choisi son binôme, contre 33,17% pour David Valence (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il triomphait pourtant avec 52,49% des votes, devant les candidats La République en Marche (47,51%). C'est donc Gaëtan Dussausaye chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Saulcy-sur-Meurthe : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saulcy-sur-Meurthe comme dans toute la France. Dotée de 1 218 logements pour 2 319 habitants, la densité de la ville est de 142 hab/km². L'existence de 173 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,32%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,05% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,95%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2114,6 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Saulcy-sur-Meurthe incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Saulcy-sur-Meurthe À Saulcy-sur-Meurthe, l'une des clés de ces législatives sera incontestablement l'étendue de la participation. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français pourrait en effet ramener les électeurs de Saulcy-sur-Meurthe dans les isoloirs. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 691 personnes en âge de voter dans la ville, 21,35% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 22,29% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,62% au premier tour. Au deuxième tour, 52,7% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Gaëtan Dussausaye dans la 2ème circonscription des Vosges ?