19:47 - Un résultat aux législatives entre 18% et 23% à Saze pour le Front populaire ? L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saze, le binôme Nupes avait en effet glané 18,47% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 12,11% à Saze. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement gagné du terrain à Saze Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus à Saze ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Saze Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. 40,55% des voix se sont en effet tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saze, face à Valérie Hayer à 12,42% et Raphaël Glucksmann à 12,11%. Le RN séduisait ainsi 395 habitants de Saze passés par les bureaux de vote.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saze au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est incontestablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Performance notable : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans à Saze que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 28,39% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,2% et 18,08%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,13% contre 46,87%).

12:32 - Quel résultat pour le RN ce dimanche à Saze ? Le nombre de bulletins du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés 2024 localement. Lors des législatives 2022, le RN réalisait un très gros score à Saze. C'est en effet Pascale Bordes qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 31,28% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 54,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,33%.

11:02 - Analyse socio-économique de Saze : perspectives électorales Dans la ville de Saze, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 158 habitants par km² et 47,65% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 10,73% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2563,65 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 829 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,54%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saze mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,07% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saze : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Saze (30650) ? Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,78% au premier tour et seulement 50,41% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saze ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 80,88% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 82,19% au premier tour, ce qui représentait 1 311 personnes.