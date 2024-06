En direct

19:48 - Quel candidat vont adopter les électeurs de l'ancienne Nupes à Senones ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 11,93% à Senones il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Senones, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu également 20,55% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a solidement progressé à Senones Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 37% à Senones ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Senones il y a trois semaines ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 348 habitants de Senones passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella attirait 47,74% des votes face à Raphaël Glucksmann à 11,93% et Marion Maréchal à 8,09%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Senones au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait amplement dépassé son score national à Senones à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 38,77% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,69% et 18,14% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 7,64% des suffrages pour sa part. La patronne du RN elle finissait aussi première au second tour avec 64,69%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Senones ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Senones lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Vosges, c'est Gaëtan Dussausaye qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,60%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 60,84%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,16%.

11:02 - Dynamique électorale à Senones : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Senones, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 2 364 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 144 entreprises, Senones se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 14,7% des résidents sont des enfants, et 35,76% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,85% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 629 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 17,9%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Senones écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Senones : étude du pourcentage de participation aux législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Senones ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,75% au premier tour. Au deuxième tour, 41,72% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Senones cette année ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,39% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 69,95% au premier tour, soit 1 108 personnes.