Résultat des législatives à Souligné-sous-Ballon : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 185 votants de Souligné-sous-Ballon ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a séduit ainsi 39,36% des voix face à Valérie Hayer à 12,55% et Raphaël Glucksmann à 11,91%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Souligné-sous-Ballon au premier tour de l'élection présidentielle

Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,01% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Souligné-sous-Ballon. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,75%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,73% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,06% contre 52,94%.