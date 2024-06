En direct

19:47 - À Tavel, qui va profiter des 23,26% de la Nupes ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait atteint 12% à Tavel début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 6,58% de Manon Aubry (LFI), les 4,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,82% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 25% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Tavel, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 23,26% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 15 points gagnés en 5 ans par le RN à Tavel Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 15 points à Tavel entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national à Tavel Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi évident au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Tavel. Le mouvement enregistrait 41,51% des votes, soit 391 voix, contre Raphaël Glucksmann à 12% et Valérie Hayer à 11,15%.

14:32 - 29,27% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Tavel Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Chose rare : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait engrangé 29,27% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 23,58% et 18,89%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,26% contre 47,74%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Tavel Au niveau local, le résultat du RN aux élections législatives2024 sera très scruté. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un bon départ à Tavel. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard, c'est Pascale Bordes qui arrivait en tête au premier tour avec 29,84%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,65%.

11:02 - Dynamique électorale à Tavel : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Tavel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 031 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 173 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 599 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (82,32%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 27,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,84%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2365,07 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En résumé, Tavel incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Tavel : l'abstention au cœur des préoccupations À Tavel, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Le niveau de participation sera indéniablement un facteur fort de ce scrutin législatif 2024 à Tavel (30126). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,04% au premier tour et seulement 52,17% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,7% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,69% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Tavel.