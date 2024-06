En direct

19:49 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Thuré ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire ce dimanche ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Thuré, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,43% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 10,18% à Thuré le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 4,51% de Manon Aubry (LFI), les 5,58% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,42% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 23% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 15 points à Thuré Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 15 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 34% ou plus à Thuré ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Thuré début juin ? Les résultats de ces législatives vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a terminé en tête des élections européennes 2024 à Thuré. Le bulletin a enregistré 40% des votes, soit 452 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,78% et Raphaël Glucksmann à 10,18%.

14:32 - Thuré avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 28,81% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Thuré. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,63%. Fabien Roussel prenait la quatrième place avec seulement 5% des suffrages pour sa part. Avec 46,63%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,37%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des dernières législatives à Thuré Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Thuré, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 26,49% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 37,76% pour Nicolas Turquois (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (57,78%). Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Thuré : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le contexte socio-économique de Thuré façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,36% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,91%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 067 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,96%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Thuré mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,09% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Thuré Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur important de ces législatives 2024 à Thuré. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,26% au premier tour. Au second tour, 54,31% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Thuré cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,37% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 24,57% au second tour. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national pourraient entre autres impacter les décisions que prendront les habitants de Thuré.