Résultat des législatives à Tiffauges : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Tiffauges, à 24,89%, soit 172 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 19,68% et Raphaël Glucksmann à 16,93%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Tiffauges au premier tour de la dernière présidentielle

La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait accumulé 15,17% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,72%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,65% et Marine Le Pen avec 15,17%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 30,37% contre 69,63%).