Résultat des législatives à Treize-Vents : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Treize-Vents le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 137 habitants de Treize-Vents passés par les urnes ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, cumulait ainsi 28,42% des voix devant Valérie Hayer à 19,71% et François-Xavier Bellamy à 13,9%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Treize-Vents lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Treize-Vents que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait engrangé 18,96% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,06%, suivi donc de Marine Le Pen avec 18,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,78%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 36,03% contre 63,97%).

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Treize-Vents ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection du jour. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Treize-Vents, comptant 9,8%des suffrages, alors que les candidats Divers droite obtiendront 30,40% des voix. Treize-Vents optera d'ailleurs encore pour Véronique Besse au second tour, finalement en tête localement avec 60,53%.

11:02 - Treize-Vents : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Treize-Vents mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 8,95% et une densité de population de 66 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,11%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (5,54%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,25%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Treize-Vents mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,18% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est l'heure de voter à Treize-Vents : les législatives débutent À Treize-Vents (85590), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple susceptibles de ramener les citoyens de Treize-Vents vers les urnes. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 915 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,51% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,22% au premier tour. En proportion, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,79% au premier tour et seulement 51,79% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Treize-Vents pour les élections législatives ? Quel député remplacera Véronique Besse dans la 4ème circonscription de la Vendée ?