En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 22% et 24% à Tresques à l'issue de ce premier tour Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Tresques, le binôme Nupes avait en effet glané 22,76% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 14,74% à Tresques pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 24% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Tresques Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 39% ou plus à Tresques ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Tresques le 9 juin Le résultat de ces législatives sera peut-être comparable avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 403 habitants de Tresques passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, cumulait ainsi 42,74% des votes devant Raphaël Glucksmann à 14,74% et Valérie Hayer à 11,13%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Tresques lors de l'élection présidentielle Chose rare : le RN avait fait au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Tresques que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La leader du mouvement avait rassemblé 31,06% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 21,9% et 14,84%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 55,78% contre 44,22%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Tresques. C'est en effet Pascale Bordes qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 31,60% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,09%.

11:02 - Tresques : élections législatives et dynamiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Tresques détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 25% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,37%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 843 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,92%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,38%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Tresques mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,55% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Tresques : l'abstention en question Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. A l'occasion des précédentes élections européennes, 60,69% des inscrits sur les listes électorales de Tresques avaient participé au vote, contre un taux de participation de 55,65% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,65% au premier tour et seulement 52,75% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Tresques pour les élections législatives 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.