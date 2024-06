Résultat des législatives à Tulle : les dernières tendances connues pour le 1er tour

16:54 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Tulle au premier tour de la présidentielle 2022

Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Chez les habitants de Tulle, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 18.98%, la cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 24.7% et 22.32% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 60.5% devant Marine Le Pen (39.5%).