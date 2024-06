Résultat des législatives à Vaas : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait énormément séduit à Vaas lors de l'élection présidentielle avec pas moins de 34,91% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,09% et 15,27% des voix. Valérie Pécresse devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,51% des suffrages. Au 2e tour, la candidate du RN surclassait aussi Macron avec 55,83% contre 44,17%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vaas

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Vaas façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,22% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 50 hab/km² et 43,83% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (36,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 549 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,94%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (17,97%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vaas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 40,17% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.