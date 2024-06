Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus à Vers-Pont-du-Gard ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Dynamique électorale à Vers-Pont-du-Gard : une analyse socio-démographique

Quelle influence la population de Vers-Pont-du-Gard exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,76%. De plus, le taux de ménages propriétaires (76,6%) met en avant le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (28,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 784 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,30%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,74%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,08%, comme à Vers-Pont-du-Gard, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.