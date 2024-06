Résultat des législatives à Villeneuve-lès-Avignon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 16,27% à Villeneuve-lès-Avignon. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,7% des suffrages dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Villeneuve-lès-Avignon ? Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'étiquette RN devrait se situer à 20% à Villeneuve-lès-Avignon lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes 2024 se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Villeneuve-lès-Avignon dans la moyenne française concernant Bardella début juin Le résultat de ces législatives fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 26,79% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Villeneuve-lès-Avignon, devant Valérie Hayer à 18,09% et Raphaël Glucksmann à 16,27%. Le RN l'a emporté avec 1645 électeurs de Villeneuve-lès-Avignon.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Villeneuve-lès-Avignon au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Villeneuve-lès-Avignon lors du premier tour de la présidentielle avec 32,67%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 18,68%. Villeneuve-lès-Avignon n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,11% et 11,43% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 36,76% contre 63,24%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections de l'Assemblée au niveau local, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Villeneuve-lès-Avignon il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,43% au premier tour, contre 31,12% pour Anthony Cellier (Ensemble !), Villeneuve-lès-Avignon votant pour la 3ème circonscription du Gard. Sur la commune de Villeneuve-lès-Avignon, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Anthony Cellier dans la localité.

11:02 - Analyse socio-économique de Villeneuve-lès-Avignon : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique de Villeneuve-lès-Avignon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 14,34% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 12,73% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres, représentant 27,22%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,80%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,13%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,94%), témoigne d'une population instruite à Villeneuve-lès-Avignon, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Villeneuve-lès-Avignon La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Villeneuve-lès-Avignon (30400). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,63% au premier tour. Au deuxième tour, 50,48% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Villeneuve-lès-Avignon ? En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,04% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 78,24% au premier tour, ce qui représentait 8 056 personnes.